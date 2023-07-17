В РФ заявили, что "зерновое соглашение" должно полностью прекратиться с 18 июля

Посольство России в Беларуси передало Украине ноту по "зерновому соглашению", в которой заявило, что оно должно быть полностью прекращено с 18 июля, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов.

"Утром 17 июля посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы "зерновой сделки" , - сказал он.

В документе, в частности, сказано, что РФ официально возражает против дальнейшего продления "зернового договора" после окончания ее срока действия. В стране-агрессоре считают, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

В России также заявили, что коллективный Запад не собирался выполнять "свою часть обязательств", которые касались "соблюдения российских интересов" в рамках сделки.

Речь идет, в частности, о переподключении "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок и ряде других вопросов.

Добавим, что ни Украина, ни ее союзники не гарантировали России исключений из санкций для того, чтобы продолжать "зерновую сделку".