На оккупированной Херсонщине образовалась 5-километровая пробка из-за авто из Крыма

Из-за автомобилистов, выезжающих из временно оккупированного Крыма, на временно оккупированной Херсонщине образовалась пробка протяженностью более пяти километров, сообщает Укринформ.

"Затор протяженностью более пяти километров образовался в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя" , - говорится в сообщении ропагандистского издания "РИА Новости".

Отмечается, что на временно оккупированном полуострове находится минимум 50 тысяч туристов из РФ, большинство из них приехали на собственных автомобилях.

В то же время паромной переправой через Керченский пролив после атаки на Керченский мост перевозит только грузовой транспорт.