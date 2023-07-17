Великобритания ввела новые санкции за принудительную депортацию детей в РФ

Великобритания объявила о новых санкциях в ответ на принудительную депортацию Россией украинских детей, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.

Как говорится в заявлении, Лондон ввел 14 новых санкций в ответ на попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность, включая 11 санкций против лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей.

Отмечается, что российских чиновников ожидает замораживание активов и запрет на въезд из-за их причастности к принудительной депортации украинских детей и распространению ненависти пропаганды.

Среди объявленных российских должностных лиц – Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр образования России Сергей Кравцов.

Также сегодня под санкции попали двое российских пропагандистов, ответственных за распространение пропаганды, направленной на разжигание насилия и ненависти к Украине и ее народу, в частности, бывший ведущий Russia Today Антон Красовский, который в прямом эфире заявил, что "украинских детей нужно топить и сжигать".

Кроме того, санкции нацелены на министра культуры РФ Ольгу Любимову за использование своей должности для поддержки "разрушительной антиукраинской политики российского государства".