ООН получила уведомление от РФ о прекращении "зернового соглашения"

Представитель офиса ООН в Стамбуле заявил, что Организация получила письменное уведомление от России о том, что они прекращают участие в "зерновом соглашении", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Однако, по его словам, Генеральный секретарь ООН не прекратит усилий по ее возобновлению.

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на глобальные рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности" , - сказал представитель ООН.

Отметим, посольство России в Беларуси передало Украине ноту по поводу "зернового соглашения", в котором заявило, что оно должно быть полностью прекращено с 18 июля.

"Зерновая сделка"

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россияне заблокировали украинские порты. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией о "зерновом коридоре" в Черном море, предусматривающих экспорт украинского продовольствия.

После этого действие инициативы несколько раз продолжалось. Но каждый раз, когда сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.