Сбивший насмерть нацгвардейца судья "наехал" на ГБР: что известно

По решению Печерского райсуда Киева подозреваемый в смертельном ДТП судья Олеский Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа 2023 года без определения залога, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура, "Суспільне" из судебного зала.

17 июля суд рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения Тандыру. Его подозревают в том, что в ночь на 26 мая он с нарушением скорости в нетрезвом состоянии сбил насмерть нацгвардейца на столичном блокпосту.

По решению Печерского райсуда, меру пресечения судье Тандыру продлили не на 2 месяца, а до 26 августа 2023 года, поскольку 26 августа завершается срок досудебного расследования дела о ДТП на блокпосту.

В то же время на заседании Тандыр заявил о якобы "грубом нарушении принципа презумпции невиновности" со стороны Государственного бюро расследований.

Мол, ГБР, СМИ, отдельные активисты "объявляют и утверждают определенные неустановленные факты".

"Это касается, например, алкогольной экспертизы" , - заявил подозреваемый.

Поэтому Тандыр обратился в суд с просьбой запретить Бюро "нарушать презумпцию невиновности". Также он просил суд узнать, почему через два месяца после отбора до сих пор нет результатов алкогольной экспертизы.

По словам прокурора Михаила Доманского, необходимо больше времени, чтобы избежать неточностей.

"Впрочем велась видеофиксация на нагрудную камеру. Видно полностью общение. Первые объяснения подозреваемого. То есть весь комплекс доказательств указывает на наличие опьянения у подозреваемого" , - добавил прокурор.

Сообщается, что судья Олеся Батрин ходатайство Тандыра о презумпции невиновности поддержала.

При рассмотрении меры пресечения адвокат судьи Тандыра Ирина Бовнега принесла две схемы блокпостов и заявила, что на блокпосту "есть множество нарушений". Также Бовнега утверждает, что на блокпосту не было необходимых знаков.

Адвокат добавила, что нацгвардейцы якобы, нарушая правила, вышли на дорогу раньше. Напоследок добавила к материалам дела схемы и свои запросы в различные органы, на которые так и не получила ответа.

В своем выступлении Тандыр назвал риски обвинения необоснованными, просил изменить меру пресечения на домашний арест. В свою очередь суд продолжил его арест.

Представителям потерпевшей стороны в их участии в суде отказали.