Зеленский: Украина готова продолжить "зерновую инициативу" без России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продлить действие "зернового соглашения" без России и направит соответствующие сигналы посредникам соглашения - ООН и Турции, сообщает Экономическая правда.

Об этом президент заявил в интервью африканским журналистам, передает пресс-секретарь главы государства Сергей Никофоров.

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с Президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей" , – заявил глава государства.

После официального сигнала РФ о разрыве договоренностей Зеленский поручил Министерству подготовить официальные сигналы Организации Объединенных Наций и Турции.

"Для того чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу" , - пояснил Зеленский.

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать – то все готовы продолжать поставки зерна" , – добавил он.

Напоминаем:

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зернового соглашения". Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия сегодня официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зернового соглашения".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что президент России действительно хочет продолжения действия так называемого "зернового соглашения" и поговорит с ним об этом.