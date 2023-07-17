Шуляк: почти 115 млн гривен компенсации уплачено владельцам поврежденного жилья

В рамках программы "єВідновлення" заявителям продолжают компенсировать затраты на ремонт жилья, поврежденного в результате российской агрессии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"По состоянию на 16 июля уплачено более 114,7 млн грн компенсации 1403 заявителям. В общей сложности подано 27 205 заявлений от владельцев поврежденного жилья. Из них более 46% заявлений касаются ремонта частных домов и чуть более 53% - восстановление квартир" , - заявила Шуляк.

Она добавила, что всего подано 27 207 заявлений на компенсацию, в настоящее время в обработке находятся 10 167 из них.

"Уже согласовано 2342 заявления на общую сумму 188,4 млн грн. Процесс продолжается, поэтому призываю всех, кому необходимо отремонтировать поврежденное российскими обстрелами жилье, не медлить и оформлять все необходимые документы для выплаты компенсации" , - подчеркнула председатель профильного комитета.

По ее словам, в топ-5 областей по количеству поданных заявлений на возмещение ущерба за поврежденное жилье вошли Харьковская, Киевская, Херсонская, Николаевская и Донецкая области.

В то же время постоянно растет количество сообщений о разрушении жилья из-за обстрелов российских захватчиков.

"Лишь за неделю количество информационных сообщений в Дії о поврежденном и уничтоженном жилье увеличилось на 8 тыс. - с 460 до 468 тыс. сообщений. К сожалению, эта цифра постоянно растет. Но средств на компенсацию хватит всем" , - заверила Шуляк.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.