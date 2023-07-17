Швеция выделит более полумиллиарда долларов на восстановление Украины

Правительство Швеции объявило, что обещает выделить более 584 млн долларов на помощь в восстановлении Украины и проведении реформ, чтобы проложить ее путь к членству в ЕС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Югана Форссела, которое приводит The Guardian.

"Эти средства, которые будут распределены между 2023 и 2027 годами, являются частью недавно разработанной стратегии помощи, специально разработанной для Украины" , - сказал министр.

Он подчеркнул, что эти средства составляют базу шведской помощи Украине.

"Это самая большая и амбициозная двусторонняя стратегия, когда-либо разработанная Швецией. К этому добавятся дополнительные целевые инвестиции" , - добавил Форссел.

На что потратят деньги

Отмечается, что средства направят на создание украинской инфраструктуры и учреждений, таких как здравоохранение; расширение доступа Украины к энергии, не содержащей ископаемого топлива, и переход к более экологичным технологиям. Также помощь будет направлена на укрепление безопасности и защиты прав человека.

"В перспективе мы хотим видеть в Киеве не один, а два флага. Украинский и европейский" , - сказал Форссел.

Помощь от Швеции

Недавно сообщалось, что Швеция упростит и ускорит поставки оружия в Украину. Министр обороны Пол Йонсон подписал соглашение о защите безопасности с нашей страной на саммите НАТО в Вильнюсе.

До этого Швеция представила новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления на общую сумму 380 млн. шведских крон (32,51 млн. евро).

Месяц назад правительство Швеции объявило о новом пакете военной поддержки Украины. В него войдет, среди прочего, обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.