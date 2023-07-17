ПриватБанк отменил комиссию для предпринимателей за некоторые платежи

Государственный ПриватБанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении банка.

Таким образом, новые пользователи приложения Терминал до 15 августа могут принимать платежи без комиссий.

"Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить сервис приема платежей с помощью смартфона Терминал, то можете принимать платежи без комиссий" , — говорится в сообщении банка.

Чтобы принимать карточные платежи через Терминал, пользователям нужно скачать на смартфон приложение Терминал в Google Play Store и зарегистрироваться в личном кабинете сервиса.

Бесплатное обслуживание начнет действовать автоматически.

В банке добавили, что более 26 тысяч предпринимателей выбрали Терминал и превратили свои Android-смартфоны из NFC в полноценный POS-терминалы.

Ранее сообщалось, что государственный ПриватБанк уступил лидерство по количеству отделений другому госбанку — Ощаду.