США предоставят более 500 млн долларов гуманитарной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки сегодня, 17 июля, объявили о предоставлении более 500 млн долларов на гуманитарную помощь Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление администратора USAID Саманты Пауэр, которое приводит "Голос Америки".

"США предоставляют более 500 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи Украине" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Саманта Пауэр объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения насущных потребностей украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее мы сообщали, что администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев. Это уже второй ее визит в Украину во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

Помощь от США

США активно помогают Украине с самого начала полномасштабной войны. Вашингтон оказал наибольшее количество помощи в военной, гуманитарной и энергетической областях. Также США постоянно оказывают Украине финансовую помощь.

Недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что удвоение поддержки пострадавшей от войны Украине является лучшим стимулом для мировой экономики.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и лидеры НАТО единогласно одобрили "существенный" новый пакет помощи Украине.

Также украинские дипломаты сейчас активно работают для того, чтобы американский Конгресс продлил еще на год закон о ленд-лизе.