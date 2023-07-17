Сырский: Россияне перешли в наступление на купянском направлении

Российские оккупационные войска перешли в наступление на купянском направлении фронта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center.

По словам командующего СВ ВСУ, оперативная обстановка на восточном направлении остается сложной.

С целью остановить наступательные действия украинских войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.

Также враг перешел в наступление на купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить Силы обороны в районе Купянска и продолжить наступление в глубину украинских боевых порядков.

"В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов...

Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на лиманском направлении.

Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжение наступательных действий и удержание оперативной инициативы на нашей стороне. Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю".

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на купянском направлении враг наращивает свой потенциал и "пытается переходить от выдвижения просто диверсионно-разведывательных групп к масштабным штурмовым действиям".

В то же время украинские военные реагируют адекватно и сдерживают противника, поэтому продвижения армии РФ нет, сказал Синегубов.

Однако из-за опасности из 9 населенных пунктов в Волчанской территориальной громаде Харьковской области власти эвакуируют детей в обязательном порядке.