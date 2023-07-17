Генсек ООН прокомментировал выход Кремля из "зерновой сделки"

Выход России из Черноморской зерновой инициативы ухудшит ситуацию для сотен миллионов людей, которые страдают от голода, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш со ссылкой на ВВС.

"Сегодняшнее решение Российской Федерации нанесет удар по нуждающимся людям повсюду… Сотни миллионов людей сталкиваются с голодом, а потребители сталкиваются с глобальным кризисом стоимости жизни. Они будут платить за это" , — сказал генсек ООН.

Приостановка сделки означает, что соответствующий пакт между ООН и Москвой, призванный облегчить экспорт российского зерна и удобрений, также был расторгнут, добавил Гутерриш, подчеркнув, что одна из целей ООН — обеспечение глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие.

Как сообщалось, 17 июля Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять свою аграрную продукцию всем заинтересованным странам.