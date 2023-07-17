Кулеба заявил, что не знает причин происшествия на Крымском мосту
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает причин чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, но оно в пользу Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом глава МИД сказал 17 июля в эфире СВС Mornings.
По его словам, путепровод, соединяющий оккупированный Крым и Россию, является основным путем военного снабжения армии оккупантов. И его разрушение сохранит жизнь многих украинцев.
"У меня нет официальных данных, но правда в том, что один разрушенный российский мост означает меньше сломанных жизней украинцев. Потому что по этому мосту российская армия в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях юга Украины пополняется дополнительными ресурсами", – сказал Кулеба.
Как сообщалось, 17 июля на Крымском мосту обрушился пролет, движение остановлено.