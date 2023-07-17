Кулеба заявил, что не знает причин происшествия на Крымском мосту

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает причин чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, но оно в пользу Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом глава МИД сказал 17 июля в эфире СВС Mornings.

По его словам, путепровод, соединяющий оккупированный Крым и Россию, является основным путем военного снабжения армии оккупантов. И его разрушение сохранит жизнь многих украинцев.

"У меня нет официальных данных, но правда в том, что один разрушенный российский мост означает меньше сломанных жизней украинцев. Потому что по этому мосту российская армия в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях юга Украины пополняется дополнительными ресурсами" , – сказал Кулеба.

"Stop playing hunger games": Ukraine’s foreign minister, @DmytroKuleba, says Russia is "using hunger as an instrument" as it "slowly kills the grain initiative" that has helped Ukraine export grain across the globe since early in the invasion. pic.twitter.com/orrnCXXe9F — CBS Mornings (@CBSMornings) July 17, 2023

Как сообщалось, 17 июля на Крымском мосту обрушился пролет, движение остановлено.