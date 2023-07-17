Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

Силы обороны Украины нанесли удары по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток Россия нанесла 5 ракетных ударов по ЗРК С-300. Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под огнем вражеской авиации, наши защитники отразили все атаки оккупантов в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара и совершил обстрелы н.п. Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Свободное Поле, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса, Преображенка Запорожской области; Дудчаны, Веселое, Львово, Садовое Херсонской области и Херсон. Под огонь попал и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 22 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 склад боеприпасов.