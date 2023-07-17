Британия осудила решение России выйти из "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник осудил решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, которая обеспечивала безопасную транспортировку зерна из украинских черноморских портов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление Клеверли.

По словам главы британского МИД, Великобритания "решительным образом" осуждает решение России выйти из зернового соглашения, подчеркнув, что именно незаконная российская война препятствует свободной транспортировке зерна и других продуктов питания через Черное море.

Он также напомнил, что с начала работы Черноморской инициативы на мировые рынки было доставлено более 32 миллионов тонн украинского продовольствия.

"Мы призываем Россию вновь присоединиться к инициативе, которая была разработана ООН в 2022 году, и позволить беспрепятственный экспорт зерна.

Россия уже несколько месяцев препятствует надлежащему функционированию соглашения. Делая это, Россия служит собственным интересам и пренебрегает потребностями всех людей во всем мире, в частности в беднейших странах, которые в результате платят более высокие цены на продовольствие".

Министр иностранных дел Великобритании отметил, что на фоне ограничений экспорта зерна из Украины "российский экспорт продовольствия находится на более высоком уровне, чем до вторжения".

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По словам представителя Белого дома, решение РФ "ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру".