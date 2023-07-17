В Харьковской области в некоторых районах объявили принудительную эвакуацию детей

В некоторых районах Волчанского территориального общества Чугуевского района Харьковской области объявлена принудительная эвакуация детей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, соответствующее решение принял совет обороны Харьковской области.

"Мы на совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из Волчанской территориальной общины, девяти населенных пунктов. Мы должны вывезти 194 ребенка. Предварительно это будет в Харьков" , — сказал Синегубов.

Населенные пункты находятся недалеко от границы с Россией и находятся ежедневными обстрелами из многих видов тяжелого вооружения. До сентября 2022 года община находилась под оккупацией.

По словам Синегубова, предварительно планируется эвакуировать детей в Харьков. Однако по желанию возможно размещение в общежитиях ВУЗов Харькова или в других областях, в частности, в Полтавской и Ровенской.