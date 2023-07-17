Череватый: Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат
Российские захватчики собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей.
"На лимано-купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку - более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО.
Для понимания - на пике численности советских войск в Афганистане было 120 тысяч.
Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения, как резерв территориальные войска, ЧВК".
Череватый отметил, что украинские воины держат оборону и не дают врагу окончательно перехватить инициативу.