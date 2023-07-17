В РФ рассказали, когда собираются запустить движение по Керченскому мосту

Оккупанты собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне - в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и во время общения с журналистами.

По его словам, одна часть пролета в сторону Керчи на мосту полностью разрушена, она не подлежит восстановлению и будет демонтирована.

Он заявил, что движение по Керченскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь будут запущены первые грузовые тестовые автомобили, если все будет хорошо, с часу ночи запустят легковые машины.

В то же время он сообщил, что двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить 15 сентября, по второй - в ноябре.

Хуснуллин сообщил, что подходы плавучими кранами к поврежденной опоре невозможны и придется построить временный мост для работ.

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