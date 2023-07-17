Беларусь ратифицировала соглашение с РФ о совместных центрах подготовки военных

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко в понедельник подписал закон, который ратифицирует соглашение с Россией о "создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает белорусское провластное агентство БЕЛТА.

Соглашение между РФ и Беларусью регулирует создание и функционирование учебно-боевых центров на базе воинских частей, определяет их задачи и порядок взаимодействия министерств обороны обеих стран для организации обеспечения центров.

О намерениях создать совместные центры подготовки военных самопровозглашенный президент Беларуси говорил еще в октябре 2022 года - после того, как анонсировал возвращение в страну российских военных.

Как известно, сейчас в Беларуси находятся наемники группировки "Вагнер", которые, по утверждению Минска, обучают войска белорусской территориальной обороны.

Самопровозглашенный президент Беларуси ранее заявлял, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовали еще в советское время", в частности под Осиповичами.

Лидер группы Вагнера Евгений Пригожин был сослан в Беларусь после того, как он прекратил свое вооруженное восстание в прошлом месяце.