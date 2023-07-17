Янукович обвиняется в захвате власти в 2010 году: дело уже в суде

Обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-заместителя министра юстиции, обвиняемых в захвате государственной власти в 2010 году, направлен в суд, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле 2022 года. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

Следствием установлено, что в сентябре — октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель министра юстиции Украины неконституционным образом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины.

В связи с продолжительным укрывательством бывших высокопоставленных должностных лиц от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса генерального прокурора.