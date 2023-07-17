В Сети появились спутниковые фото повреждений Крымского моста
Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки незаконно построенного Керченского моста с оккупированного Крыма на материковую часть России, взорванного в ночь на 17 июля, сообщает Деловая столица.
Изменения обнародовал в своем Twitter обозреватель Financial Times Кристофер Миллер.
"На новых спутниковых снимках, собранных Maxar, видно повреждение незаконного российского Крымского моста после утренней атаки", — подписал он снимки.
Как сообщалось, 17 июля на Крымском мосту обрушился пролет, движение остановлено. По предварительной информации, мост был взорван с помощью надводного беспилотника.