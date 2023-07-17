Резников провел телефонный разговор с Остином: о чем говорили

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Алексей Резников и Ллойд Остин провели телефонный разговор в понедельник накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Пентагоне, а также Резников в Twitter.

По словам главы украинского Минобороны, с Остиным он обсудил результаты Вильнюсского саммита НАТО и пути ускорения движения Украины к взаимосовместимости с Альянсом.

Также министры обсудили планы завтрашнего заседания в формате "Рамштайн" и ситуацию на поле боя и потребности украинской армии в вооружении и технике, в частности предоставление Соединенными Штатами кассетных боеприпасов.

В Пентагоне в свою очередь подчеркнули, что Остин и Резников обсудили приоритеты завтрашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в виртуальном формате.

Оно "будет посвящено ближайшим потребностям Украины в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах, а также поддержке и обеспечению Украины в долгосрочной перспективе", отметили в пресс-службе Минобороны США.

Перед тем министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.