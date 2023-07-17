Шольц: Отказ России продлить "зерновую сделку" посылает плохой сигнал миру

Отказ России продлить соглашение, позволяющее Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов, посылает плохой сигнал всему остальному миру, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает The Economic Times.

"Тот факт, что Россия не хочет продлевать соглашение по зерну, посылает плохой сигнал ... остальному миру. Но все поймут, что за этим стоит, а именно - действия, которые во многом связаны с тем, что Россия не чувствует себя ответственной за доброе сосуществование в мире" , - сказал он.

Россия вышла из "зерновой сделки"

Последние несколько месяцев российские чиновники активно угрожали, что их страна прекратит свое участие в "зерновой сделке", которая сделала возможным экспорт украинского продовольствия по Черному морю.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделки" фактически прекращены.

При этом посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия совершила "очередной акт жестокости", приостановив действие "зерновой сделки", разрешающего экспорт украинского зерна.