Зеленский предложил Турции и ООН аналог "зернового соглашения"

Президент Владимир Зеленский направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с предложением продлить действие Черноморской зерновой инициативы в трехстороннем формате или подписать другое аналогичное соглашение по экспорту аграрной продукции из Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил Зеленский в своем видеообращении.

"Я направил официальные письма Президенту Турции Эрдогану и Генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – защите от российского безумия" , — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что продовольствие из Украины обеспечивает базовую продовольственную безопасность для почти 400 миллионов человек.

"Результаты нашей Черноморской зерновой инициативы красноречивы: почти 33 миллиона тонн агропродукции были экспортированы в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии… Очень важно – наш продовольственный экспорт позволяет спасать жизнь в таких странах, как Йемен и Сомали… разных людей … разной религии, разного этнического происхождения… Но они все равно имеют право на жизнь" , — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 17 июля Россия заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять свою аграрную продукцию всем заинтересованным странам.