ISW оценил последствия взрыва на Крымском мосту
Специалисты Института изучения войны (ISW) оценили последствия разрушения Крымского моста, которые, по их мнению, препятствуют российской логистике из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей, сообщает Украинская правда.
В отчете указывают: атака на мост через Керченский пролив 17 июля, вероятно, будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на юге Украины.
Российские власти обвинили украинские спецслужбы в том, что утром 17 июля по мосту между Россией и оккупированным Крымом был нанесен удар дронами.
Российские туристы, которые бегут из оккупированного Крыма, скорее всего, обострили ситуацию на дорогах и, вероятно, препятствуют российской логистике из Крыма в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей.
Аналитики подчеркивают: мост через Керченский пролив и военные территории в оккупированном Крыму являются законными военными целями для украинских сил, которые защищаются от полномасштабного российского вторжения и оккупации Украины, о чем ранее сообщали ISW и украинские чиновники.
Они также утверждают, что российское материально-техническое обеспечение на юге Украины, вероятно, пострадает в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что усилит недавние жалобы на неадекватное российское снабжение на юге Украины, а это может еще больше подорвать доверие к Минобороны РФ.
Ключевые выводы ISW за 17 июля
- Атака на мост через Керченский пролив 17 июля, вероятно, окажет значительное и длительное влияние на российскую логистику в разгар продолжающегося украинского контрнаступления на юге.
- ЧВК "Вагнер" продолжает подготовку к постоянному присутствию в Беларуси.
- Россия продолжает усилия по реорганизации своего аппарата внутренней безопасности после вооруженного мятежа группы "Вагнера".
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.
- Войска РФ проводили активные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово и, вероятно, достигли незначительных тактических успехов на этом направлении.
- Также они продолжали ограниченные наземные атаки на юго-запад и юг от Кременной, вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Силы обороны продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута и продвинулись вперед вблизи Донецко-запорожской административной границы.
- Российские войска проводили ограниченные контратаки на западе Донецкой области.
- По информации российских источников, украинские силы продолжают безуспешные наземные атаки в районе Орехова на западе Запорожской области.
- Российское издание "Верстка" сообщило, что с начала войны российские власти уволили по меньшей мере восемь своих военных командиров, не назначив их на новые должности.
- Российские оккупационные власти продолжают искусственно увеличивать количество российских граждан в оккупированной Украине в преддверии сентябрьских региональных выборов.