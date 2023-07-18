Россияне не смогут осуществить значимый прорыв на Купянском направлении – ISW

В Институте изучения войны (ISW) заметили, что активизацией действий на Купянском направлении россияне пытаются оттянуть резервы Сил обороны с критически важных участков фронта, однако, по мнению экспертов, оккупантам не удастся осуществить оперативно значимый прорыв, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта на фоне активизации российских наступательных операций вдоль границы Харьковской и Луганской областей 17 июля.

Российские и украинские источники сообщили, что войска РФ начали активные наступательные операции и продвинулись в районе Купянска (между северо-восточной Харьковской и северо-западной Луганской областями) за последние несколько дней.

В обзоре указывается, что российские войска, вероятно, проводят наступательные операции на этом участке фронта, пытаясь воспользоваться тем, что украинские силы сосредоточены на других участках фронта, и отвлечь украинские резервы от критически важных районов территории боевых действий, а именно: Бахмутского, западной части Донецкой и западной части Запорожской областей, где украинские войска проводят контрнаступательные операции.

Однако, по мнению экспертов, низкое качество и состав российских войск, которые сейчас развернуты на этой линии, скорее всего, помешает России достичь более чем тактически значимых успехов или осуществить оперативно значимый прорыв.

По сообщению российских и украинских источников, происходит переброска сформированных из российских заключенных штурмовых подразделений "Штурм-З" на Купянское направление/

Специалисты напоминают, что ISW уже оценивала, что подразделения "Штурм-С" имеют плохую оперативную эффективность из-за низкого морального духа и дисциплины.

В отчете также отмечают, что Силы обороны продолжали контрнаступательные операции под Бахмутом, к югу от Великой Новоселки, и под Орехово на западе Запорожской области в течение 17 июля.