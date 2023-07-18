Генштаб: Оккупанты сосредотачивают усилия на пяти направлениях

Российские войска сосредотачивают свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 18 июля.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов с ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди детей и гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, пострадали Чуйковка, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Волчанск, Караическое и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов и Спорного – Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Богдановки и Александро-Шультиного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Плещеевка, Александро-Шультино, Северное и Екатериновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении тоже под вражеским огнем авиации, Силы обороны отразили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области. Вместе с тем враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новоандреевка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районах города Марьинка и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Острое, Веселый Гай и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новодаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Преображенка и Белогорье Запорожской области; Михайловка, Новоберислав, Никольское, Инженерное, Кизомис Херсонской области и Херсон. Пострадал и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также защитники уничтожили 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепок", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.