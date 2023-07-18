Зерновой коридор: США не планируют военную блокаду Черного моря

Соединенные Штаты Америки (США) не рассматривают возможность организовать военную блокаду в Черном море на фоне объявления властей РФ об отказе пролонгации "зернового соглашения", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Так чиновник ответил на вопрос журналистов, возможно ли продолжение перевозки зерна из украинских портов с "каким-то эскортом", призванным защитить судна от российских атак.

"Вы предлагаете нам просто попытаться провести блокаду - эффективную военную блокаду в Черном море... Нет, это не тот вариант, который активно рассматривается, которым мы активно занимаемся" , - сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял﻿, что Штаты и Украина размышляют над другими вариантами экспорта продовольствия, взамен "зерновой сделки", которую сорвала РФ.

Срыв Россией "зернового соглашения"

17 июля власти РФ заявили о разрыве﻿ договоренностей по "зерновому соглашению". Речь идет о договоренностях, которые Турция и ООН подписали отдельно с РФ и Украиной о поставках украинского продовольствия в страны, наиболее нуждающиеся в этом.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого отметил, что это не мешает продолжить﻿ экспорт зерна в одностороннем порядке и обсудил ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.