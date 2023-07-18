Германия призвала ООН объединить усилия для возвращения детей, похищенных РФ

Организация объединенных наций (ООН) должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями для возвращения украинских детей, похищенных российскими оккупантами и вывезенными на территорию страны-агрессора, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

Глава МИД ФРГ также призвала провести расследование такой депортации детей, осуществленной РФ на временно оккупированной территории в Украине.

"Хочу призвать всех вас объединить усилия с международными организациями, властями Украины и неправительственными организациями, для расследования депортации в Россию, и вместе найти способы вернуть домой этих детей" , - сказала Бербок.

Немецкий министр акцентировала внимание, что депортированные дети принадлежат своим родителям, и их нужно немедленно возвращать домой в Украину.

Также руководитель МИД ФРГ в своем выступлении призвала власти РФ не пытаться обмануть мир, даже если Кремль занимается самообманом. Она подчеркнула, что военные преступления российских оккупантов в Украине за время с начала полномасштабного вторжения "мир увидел своими глазами", и "услышал истории матерей, чьих детей украло правительство России".

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала﻿ реформировать международное право, чтобы российский диктатор Владимир Путин был привлечен к ответственности за развязывание войны против Украины.