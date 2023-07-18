Британия: Нельзя допустить, чтобы война продолжалась еще 500 дней

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что мир не может допустить затягивания войны в Украине и призвал российского президента Путина немедленно вывести войска из Украины и разблокировать Черное море для судоходства, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней" , – подчеркнул глава британской дипломатии.

Он напомнил, что Генассамблея ООН неоднократно призывала к миру, основанному на принципах Устава ООН, а также совместному убеждению, что сила не равна праву.

"План Президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира" , - заметил Клеверли.

Он подчеркнул, что справедливый и крепкий мир – это то, к чему стремится международное сообщество, и Россия должна сделать этот выбор уже сегодня, выведя все свои войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас" , - заявил Клеверли.

Кроме того, британский министр особо подчеркнул необходимость продлить Черноморское "зерновое соглашение", чтобы обеспечить продовольствием уязвимые страны и предотвратить повышение глобальных цен на продукты.