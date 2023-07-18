РФ за сутки потеряла 700 военных и почти 40 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки российская армия потеряла в Украине примерно 710 военных, а также 38 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, 4 танка и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 239010 (+710) человек ликвидировано,
- танков – 4119 (+4),
- боевых бронированных машин – 8051 (+17),
- артиллерийских систем / artillery systems – 4542 (+38),
- РСЗО – 689 (+4),
- средств ПВО – 428 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11),
- крылатых ракет – 1273 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7086 (+27),
- специальной техники – 677 (+0) ед.