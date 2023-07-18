РФ за сутки потеряла 700 военных и почти 40 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла 700 военных и почти 40 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки российская армия потеряла в Украине примерно 710 военных, а также 38 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, 4 танка и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 239010 (+710) человек ликвидировано,
  • танков – 4119 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8051 (+17),
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4542 (+38),
  • РСЗО – 689 (+4),
  • средств ПВО – 428 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3839 (+11),
  • крылатых ракет – 1273 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7086 (+27),
  • специальной техники – 677 (+0) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics