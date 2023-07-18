В ГУР рассказали, что будут делать "вагнеровцы" в Беларуси

До 700 наемников ППК "Вагнера", прибывших в Беларусь, будут выполнять две функции - обучение солдат и "нервирование" НАТО, сообщает Укринформ.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"На данный момент, несмотря на сообщения об уже нескольких идущих колонн, речь идет о сотнях людей – 500-700 боевиков" , – отметил Юсов.

По его словам, наемники будут находиться в Беларуси "в статусе людей, о которых два диктатора между собой договорились".

Часть этих 500-700 человек действительно будет инструкторами. Вагнеровцы будут готовить белорусскую армию, а позже, возможно, будут обучать и новые подразделения мобилизованных россиян.

"А часть будет публично и заведомо вовлечена, в частности, в том, чтобы нервнировать Польшу, другие страны-члены Альянса и Европейского Союза" , – сказал представитель ГУР.

Он подчеркнул, что эти наемники не представляют какой-либо угрозы для ЕС и стран НАТО, тем более, что они заходят в Беларусь разоруженными, и также в разоруженном состоянии они в основном покидают временно оккупированные территории Украины.

Юсов добавил, что Украина мониторит ситуацию, однако в настоящее время прибытие "вагнеровцев" в Беларусь никоим образом не меняет ситуации безопасности.