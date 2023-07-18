ЕС призвал Россию немедленно вернуться к "зерновому соглашению"

Евросоюз призвал Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы.﻿ Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении о прекращении Россией "зерновой сделки", сообщает Европейская правда.

Боррель от имени всего ЕС подчеркнул, что Россия продолжает использовать продовольствие как оружие.

Разрывая соглашения, Россия единолично блокирует один из важных основных путей экспорта из Украины зерна и несет исключительную ответственность за сбои в поставках зерна по всему миру и рост цен на продовольствие, добавил Боррель.

"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы" , – говорится в заявлении.

ЕС будет прилагать все усилия, чтобы продолжать поддерживать своевременную и стабильную доставку всех товаров, особенно сельскохозяйственной продукции, на мировые рынки через "Пути солидарности" между ЕС и Украиной.

ЕС будет продолжать сотрудничать с пострадавшими странами-партнерами для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности и поддерживать все усилия по восстановлению Черноморской зерновой инициативы, добавил Боррель.

Россия объявила﻿ об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить﻿ функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.