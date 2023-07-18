Сырский: РФ сосредоточила основные силы на Купянском направлении
На восточном направлении фронта ситуация сложная, но контролируемая. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Укринформ.
По словам Сырского, Силы обороны продолжают выполнять задачи на восточном направлении. Ситуация сложная, но контролируемая.
"Враг перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение", - подчеркнул он.
Как отметил командующий, россияне сосредоточили основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону.
"Продолжаем драться. Победим", - подчеркнул Сырский.
Ранее в Институте изучения войны заявили, что активизацией действий на Купянском направлении россияне пытаются оттянуть резервы Сил обороны с критически важных участков фронта, однако, по мнению экспертов, оккупантам не удастся совершить оперативно значимый прорыв.