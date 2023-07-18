Большинство британцев считают Brexit ошибкой и хотят вернуться в ЕС

Количество британцев, считающих, что Brexit был ошибкой, достигло нового рекордного уровня в этом месяце, показал опрос, проведенный социологической компанией YouGov. Об этом сообщает Reuters, сообщает Зеркало недели.

Несмотря на незначительные экономические выгоды от голосования за выход из ЕС в июне 2016 года, 57% британцев заявили, что решение о Brexit было ошибочным, по сравнению с 32%, которые считают, что оно было верным.

Более половины - 55%, заявили, что проголосовали бы за возвращение в ЕС против 31%, которые сказали, что остались бы вне блока, если бы референдум проводился сегодня.

В YouGov сообщили, что результаты опроса показали "умеренный сдвиг" по сравнению с январем 2021 года, когда 49% респондентов заявили, что проголосовали бы за присоединение, а 37% - за выход из ЕС.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил в мае, что Brexit приносит преимущества, ссылаясь на политику свободных портов и снижение НДС, которые, по его словам, сделают некоторые товары дешевле.

Экономисты говорят, что свободные порты – специальные зоны с налоговыми и таможенными льготами и упрощенными правилами торговли, вряд ли будут способствовать росту британской экономики, но могут иметь ограниченную ценность как инструмент регионального развития.

Британские инвестиции в бизнес почти не выросли с середины 2016 года, в отличие от других развитых стран. Хотя экономисты, поддерживающие Brexit, объясняют, что капитал стремительно рос в годы, предшествовавшие 2016-му, и неизбежно должен был замедлиться, бизнес-опросы указывают на Brexit как на одну из причин стагнации.

Опрос, проведенный компанией YouGov среди более двух тысяч британцев, показал, что 63% респондентов считают Brexit скорее провалом, чем успехом. 12%,считают выход из ЕС успехом. Еще 18% заявили, что это не было ни тем, ни другим.