Отсудили 1,8 млрд грн: НБУ выиграл суд против Бахматюка

Печерский районный суд города Киева 13 июля принял решение взыскать с бывшего владельца банка "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка как поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка, сообщает Новое время.

Средства взыскиваются в счет погашения задолженности банка по одному из предоставленных ранее и не возвращенных кредитов рефинансирования.

"Несмотря на многочисленные попытки Бахматюка, а также связанных с ним компаний-нерезидентов уклониться от выполнения обязательств по возврату средств по договору рефинансирования, суд вынес справедливое решение по делу и удовлетворил исковые требования НБУ в полном объеме. К сожалению, точку в этом деле ставить пока рано, однако принятие судом этого решения является определяющим событием по восстановлению нарушенных прав НБУ. Мы убеждены, что в случае его обжалования оно имеет все основания остаться в силе" , — отметил директор Юридического департамента НБУ Александр Зима.

Ранее сообщалось, что "Финансовая Инициатива" в 2014 году заключила с НБУ договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн. Бахматюк поручился за надлежащее выполнение банком обязательств и заключил с Национальным банком договор поручительства. Поскольку и банк, и его владелец не выполнили взятые на себя обязательства, НБУ в 2017 году обратился в Печерский районный суд города Киева

За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества произошло погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн грн. Сейчас на рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще шесть дел по искам НБУ к Бахматюку по другим кредитам рефинансирования. Общая сумма задолженности Бахматюка как поручителя перед Нацбанком составляет почти 8 млрд грн.