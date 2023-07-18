Япония готовит новые экономические санкции против РФ — KYODO

Япония рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России за вторжение в Украину, со ссылкой на KYODO, сообщает Зеркало недели.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что правительство обсудит, какие конкретные шаги страна предпримет на фоне европейских и американских ограничительных мер по экспорту транспортных средств в РФ, добавив, что пока еще ничего не решено.

Хотя Япония запретила поставки в Россию автомобилей класса люкс стоимостью более 43 тысяч долларов США с апреля прошлого года, запланированные дополнительные санкции могут распространиться на более дешевые подержанные автомобили, пользующиеся широким спросом в России, говорят эксперты.

Мацуно также раскритиковал выход РФ из соглашения, позволявшего экспортировать украинское зерно через Черное море, заявив, что это решение "крайне досадно", и Япония будет внимательно следить за его влиянием на мировые поставки продовольствия.

В сотрудничестве со странами G7 и международным сообществом Япония "решительно призывает Россию вернуться к соглашению об экспорте зерна, чтобы обеспечить перезапуск этой инициативы", - сказал Мацуно.

Ранее сообщалось, что власти Японии запретили предоставлять РФ услуги в строительной и инженерной отрасли, а также поставлять товары примерно 80 организациям, связанным с российскими вооруженными силами