Генштаб о наступлении на юге: Успех в направлении Пологов и Бердянска

Вооруженные Силы Украины имеют успех на двух участках при наступлении в направлении Бердянска и Мелитополя. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Лига.net.

По его словам, на направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное Силы обороны имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Он отметил, что в районе Бахмута ВСУ также продолжают наступление на северном и южном флангах.

Ковалев заявил, что россияне оказывают мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли﻿ в наступление на Купянском направлении.