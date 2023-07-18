Генштаб о наступлении на юге: Успех в направлении Пологов и Бердянска
Вооруженные Силы Украины имеют успех на двух участках при наступлении в направлении Бердянска и Мелитополя. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Лига.net.
По его словам, на направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное Силы обороны имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Он отметил, что в районе Бахмута ВСУ также продолжают наступление на северном и южном флангах.
Ковалев заявил, что россияне оказывают мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.