Молдова осудила выход РФ из "зернового соглашения" и обстрелы Одесщины
Глава МИД Молдовы Нику Попеску выступил с осуждением России, которое вышло из "зернового соглашения" и в ночь на вторник обстреляло юг Украины, сообщает Европейская правда.
Министр отметил, что Молдова решительно осуждает односторонний выход России по Черноморской зерновой инициативе, пренебрегая неустанными усилиями ООН и Турции.
"Бомбардировка Одесской области минувшей ночью, включая порт, раскрывает российскую тактику использования пищи как оружия, лишая продовольствия тех, кто в нем больше всего нуждается", - заявил Попеску.
Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, прекратившей действовать с понедельника, 17 июля.