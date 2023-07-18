Кто может занять пост министра обороны Британии

Бен Уоллес покидает пост министра обороны Великобритании. В СМИ уже думают, кто станет его преемником. Список кандидатов приводит POLITICO, сообщает Зеркало недели.

Уоллес, чья международная репутация укрепилась во время войны в Украине, в интервью Sunday Times объявил, что уйдет в отставку с поста главы министерства обороны и вовсе покинет британскую политику.

Борьба за его кресло уже началась — тори хорошо знают, что управление министерством обороны во время войны может изрядно повысить чью-либо репутацию.

Вот кандидаты на министерское кресло, стремящиеся отвечать за защиту Великобритании.

Джон Глен

Значительная часть пребывания Уоллеса в должности была отмечена напряженностью между Министерством обороны, которое пыталось нарастить силы, и счетоводов в Казначействе, которые стремились контролировать многомиллиардный оборонный бюджет страны.

Премьер-министр Риши Сунак мог бы снять это напряжение, посадив счетовода в Министерство обороны.

Речь идет о Джоне Глене, который сейчас занимает должность второго руководителя после канцлера Джереми Ганта в Министерстве финансов.

Карьерный политик без военного опыта, Глен верно служил под руководством Терезы Мэй, а затем Бориса Джонсона на должностях младшего министра, прежде чем занять высшую в своей карьере должность под руководством Сунака.

СМИ, в частности, газета Sun, сообщают, что Глен недавно заинтересовался всем, что касается обороны. Он также комментировал в эфире кратковременное неудачное восстание в России под руководством предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина.

Джеймс Гиппи

Как второй по старшинству политик в министерстве обороны, Гиппи часто заменяет Уоллеса.

Гиппи также принял сторону Министерства обороны в спорах с Министерством финансов. По данным источников, именно Уоллес выбирал его на эту должность.

Гиппи работает в ведомстве с 2019 года: сначала он работал министром закупок, а затем, в 2020 году, получил должность в вооруженных силах.

Непродолжительный период он посещал Кабинет министров во время молниеносного премьерства Лиз Трасс. Гиппи заявлял, что уйдет в отставку с этого поста, если Трасс откажется от своего обещания увеличить расходы на оборону Британии до 3% ВВП к 2030 году — обязательство, которое Сунак впоследствии не выполнил.

Как и Уоллес — и в отличие от четырех предыдущих министров обороны до него — у Гиппи есть военный опыт, что обычно считается преимуществом при выборе.

Пенни Мордонт

«Женщина с мечом» — Лидер Палаты общин Пенни Мордонт раньше была министром обороны — хотя и недолго.

На эту роль она была повышена в мае 2019 года, однако уже через два месяца Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на Даунинг-стрит, уволил ее.

С этого времени она укрепила свою репутацию, в частности, заняв третье место во время выборов лидера консерваторов, а затем сыграв ведущую роль в коронации короля Карла III. Она стала первой женщиной в истории, несущей церемониальный меч. Во время церемонии коронации Мордонт 51 минуту несла государственный меч весом 3,6 кг, который впоследствии вручила монарху.

Мордонт представляет Северный Портсмут, регион с сильным военно-морским присутствием, и служила в Королевском военно-морском резерве.

Однако Сунак ранее уже противился назначению ее на более высокую роль, поэтом может не захотеть еще больше усиливать потенциальную соперницу.

Джеймс Клэверли

Министр иностранных дел претендует на должность Уоллеса, хотя такой шаг был бы не в пользу МИД - одного из крупнейших государственных учреждений Британии.

Как и у Уоллеса, репутация Клеверли укрепилась из-за конфликта в Украине. Даунинг-стрит регулярно отправляет его на пресс-конференции и на эфиры рассказывать о последних событиях войны в Украине.

Он пользуется внутренней популярностью, невзирая на многочисленные враждующие фракции консерваторов, и именно ему приписывают помощь в улучшении отношений между Великобританией и ЕС.

Однако перевод его в Минобороны значительно обнажит МИД, поэтому не факт, что Сунак захочет иметь такую вакансию в своем кабмине.

Том Тугендхат

Действующий министр безопасности, а ранее глава влиятельного комитета по иностранным делам Палаты общин, где он занимал агрессивную позицию в отношении Китая, Тугендхат получил министерскую должность при руководстве Трасс и Сунак оставил его в своем правительстве.

Прежде чем заняться политикой, он работал журналистом и консультантом по связям с общественностью на Ближнем Востоке, а также имеет большой военный опыт: служил в Ираке и Афганистане и остается военным запаса.

Однако более весомое кресло министра обороны может рассматриваться как слишком большой скачок для человека который пребывает в должности менее года.

Анн-Мари Тревельян

Тревельян имеет опыт работы министром обороны и оставалась верным министерским слугой каждого премьер-министра Тори, начиная с Бориса Джонсона, несмотря на то, что ее дважды выводили из кабинета.

Первый раз произошел в 2020 году, когда Джонсон упразднил министерство международного развития, лишив Тревельян возможности возглавить собственный департамент. Когда Сунак вошел на Даунинг-стрит № 10 в прошлом году, он понизил Тревельян в должности министра транспорта на должность младшего министра в министерстве иностранных дел.

Но в случае, если он хочет искупить вину, имя Тревельян упоминается среди реальных кандидатов на место Уоллеса.

Джонни Мерсер

Фамилия Джонни Мерсера практически не сходит с заголовков в СМИ. Ветеран, член парламента Плимута уже давно проводит кампанию по улучшению жизни военных ветеранов — и пользуется популярностью у пользователей социальных сетей.

Он оставил правительство Бориса Джонсона на фоне спора по поводу судебного преследования солдат, служивших в Северной Ирландии, однако под руководством Сунака вновь вернулся в министерство по делам ветеранов.

Его частая громкая критика последних трех предыдущих премьер-министров-консерваторов — включая Трасс, которую жена Мерсера назвала «слабоумной» после того, как та уволила ее мужа — может сыграть в минус при рассмотрении его кандидатуры на должность министра обороны