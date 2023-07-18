Британия изучает захваченную в Украине российскую военную технику

Великобритания разбирает и изучает захваченную в Украине российскую бронетехнику, чтобы узнать больше о том, как ей противостоять, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин.

Радакин объяснил, для чего Великобритания изучает захваченную на поле боя в Украине российскую технику.

"Это действительно важно, потому что мы в клубе государств, и когда мы получаем российское вооружение или вооружение других стран, которое может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями" , – сказал Радакин.

По его словам, в Британии разбирают детали на уровне криминалистов.