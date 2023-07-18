Ночная атака на Одессу: повреждены церковь и отель на Морвокзале

В результате вражеской атаки на Одессу в ночь на 18 июля пострадали здания церкви и гостиницы "Одесса" на Морвокзале, сообщает Укринформ.

Фото последствий обстрела обнародовал представитель ОК "Юг" Владислав Назаров.

В здании гостиницы пострадал стеклянный фасад. Отметим, гостиницу "Одесса" построили на Морвокзале в 2001 году. С 2011 года он не работал.

Фото: t.me/Nazars_look

В Свято-Никольском храме также выбиты окна. Церковь была освящена в 1994 году и принадлежит УПЦ МП.

Фото: t.me/Nazars_look

Напомним, противовоздушная оборона ночью сбила все шесть ракет "Калибр", которыми россияне атаковали Одессу, и уничтожила 21 вражеский дрон Shahed-136 на подлете с моря в Одесскую область. Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений.