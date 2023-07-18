ОП за закрытыми дверями провел встречу бизнеса с правоохранителям

В Офисе президента 17 июля состоялась первая встреча участников координационной платформы, которая будет рассматривать проблемные вопросы, возникающие между бизнесом и правоохранительными органами, сообщает Новое время.

Со стороны власти ее участниками стали заместители руководителя ОП Ростислав Шурма и Олег Татаров, замминистра экономики Алексей Соболев, заместитель Генпрокурора Дмитрий Вербицкий, руководитель главного подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук.

От бизнеса к заседанию присоединились: CEO сети Multiplex Роман Романчук, соучредитель компании Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер по вопросам фискального регулирования Филип Моррис Украина Михаил Поляков, руководитель зернового направления Олам Украина Алексей Пахомов.

"Мы начали диалог с бизнесом, всесторонне анализируя его кейсы. В ближайшее время намерены провести более глубокую экспертизу. А пока мы видим, что ситуации довольно разноплановые. Есть случаи действительно неадекватного отношения со стороны правоохранительных органов к предпринимателям. Впрочем, есть случаи, когда бизнес нарушал законодательство, а государству, судя по всему, был нанесен ущерб. Поэтому будем находить компромиссные решения по кейсам в рамках действующего законодательства и менять законы там, где это необходимо" , — отметил Шурма.

Он отметил, что по итогам двух-трех встреч координационной платформы можно будет определить, какие именно законодательные изменения следует внести, чтобы избежать двоякого толкования положений законов.

"По итогам сегодняшней встречи очевидно, что бизнес и правоохранительные органы часто очень по-разному трактуют законодательство. Особенно это касается налогового законодательства и получения государственной помощи или льгот. Поэтому в этой сфере нам нужно больше четкости" , — заявил Шурма.

Запланировано, что встречи будут проходить в Офисе президента еженедельно.