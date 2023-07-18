ВСУ: Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на нашей стороне

Продолжаются тяжелые бои за село Старомайорское Донецкой области, преимущество на стороне украинских защитников. Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень во время брифинга в Military Media Center, сообщает Украинская правда.

"ВСУ продолжат ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, проводят разминирование и мероприятия контрбатарейной борьбы. В зоне усиленного внимания - тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне.

... Враг пытается перебрасывать свои резервы на те участки фронта, где мы ведем наступательные действия и пытаемся продвигаться вперед. Это продвижение, можно сказать, пошаговое. Пусть это и небольшие расстояния, но они достаточно ощутимы для врага" , - заявил представитель Сил обороны.

Шершень уточнил, что в обороне украинских бойцов - без потерь позиций. В частности, он отметил, что ВСУ продолжают успешно сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки.