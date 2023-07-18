Украина показала, как нужно воевать в ХХІ веке — Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Украину "боевой лабораторией" для украинских войск и их западных союзников, которые экспериментируют с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими захватчиками. Об этом он сказал на мероприятии по модернизации британской армии, сообщает Лига.net.

По словам главы Минобороны, "жажда выживания" Украины привела к тому, что официальный Киев отказался от норм и правил мирного времени, чтобы испытать/применить новое вооружение и его модификации, предлагаемые союзниками.

Он подчеркнул, что такое новшество выгодно и союзникам Украины.

"Им [украинцам] пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, – и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало путь и нам", — сказал Уоллес.

Министр обороны Британии подчеркнул, что сожалеет об обстоятельствах, из-за которых это произошло, "но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле битвы".