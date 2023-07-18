СБУ разоблачила банк, помогавший подпольным казино "отмыть" 5 млрд

СБУ совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом" , - говорится в сообщении.

В СБУ не называют банк, но отмечают, что к организации сделки причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева, который лишили лицензии в марте 2023 года.

Можно предположить, что речь идет о владельцах "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK). Как известно, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

Для реализации преступной схемы злоумышленники создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом, в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

Через организацию масштабной схемы незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом, за год после начала полномасштабного вторжения злоумышленники "отмыли" почти 5 млрд грн.

С каждой транзакции организаторы сделки имели свой "процент", который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Подозреваемым грозит наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.