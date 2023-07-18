В РФ говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту

Российский Минтранс заявил﻿, что запустил двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь" , - сообщили в ведомстве.

Оккупанты заявили, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь планировали запустить первые грузовые тестовые автомобили – и если все будет хорошо, то с часу ночи – пустить легковые машины.

Также россияне заявили, что собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне − в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.