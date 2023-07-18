ВСУ уничтожили под Бахмутом новейший российский танк за три миллиона долларов

ВСУ уничтожили под Бахмутом новейший российский танк за три миллиона долларов
Фото: Vitaly V. Kuzmin

В районе Бахмута военные одной из механизированных бригад 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили российский танк Т-90, стоимостью в три миллиона долларов, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении бригады.

"Во время удачного штурма в районе Бахмута собратья одной из механизированных бригад "разули" новейший российский танк Т-90. По нашим данным, вражеский экипаж планировал оттянуть боевую бронированную машину в тыл ночью, чтобы восстановить ее боеспособность. авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", - говорится в сообщении.

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