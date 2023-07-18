ВСУ уничтожили под Бахмутом новейший российский танк за три миллиона долларов
В районе Бахмута военные одной из механизированных бригад 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили российский танк Т-90, стоимостью в три миллиона долларов, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в сообщении бригады.
"Во время удачного штурма в районе Бахмута собратья одной из механизированных бригад "разули" новейший российский танк Т-90. По нашим данным, вражеский экипаж планировал оттянуть боевую бронированную машину в тыл ночью, чтобы восстановить ее боеспособность. авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр имени короля Даниила двумя точными попаданиями превратили вражеский танк в металлолом", - говорится в сообщении.