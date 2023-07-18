Самолет Пригожина в 4-й раз прилетел в Беларусь – мониторинг

Борт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина утром 18 июля в четвертый раз после неудачного мятежа против российского руководства прилетел в Беларусь из России, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в мониторинговом проекте "Беларускі Гаюн".

"В 11:05 бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах. По нашим данным, борт прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Это уже 4-й раз за последнее время, когда борт Пригожина прилетает в Беларусь. В прошлые разы он прилетал 27 июня, 1 июля и 11 июля.

Пригожин ночевал в палаточном лагере под Осиповичами в ночь с 11 на 12 июля.