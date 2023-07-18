Россияне пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — ВСУ

Российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый на брифинге, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Здесь (на Лимано-Купянском направлении - ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его" , - сказал он.

Череватый отметил, что это направление является лидером по артиллерийским ударам. Так, за сутки россияне 536 раз били разными типами и калибрами артиллерии.

Также на этом направлении произошло восемь боевых столкновений и 10 авианалетов. Наши военные уничтожили 34 захватчика и ранили еще 115. Они также подбили российский танк Т-72, боевую машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку "Пион", две пушки, беспилотник, три склада боеприпасов и семь авто, которые подвозили боеприпасы.